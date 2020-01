Juhtkiri | Kas Tartu väärib oma valitsejaid? 

Ühed mustad mõlemad, kel seesugune vahetuskaup mõtteis, sest selline kokkulepe pole mitte üksnes moraalselt küsitav, vaid on seaduse mõisteski ohtlikult lähedal mõjuvõimuga kauplemisele. Sestap võib aimata, miks on Toots nii väidetava kokkuleppe kui ka Tartu abilinnapeade väljavahetamise üksikasjades jäänud kidakeelseks.

Pall on nüüd Keskerakonna käes, kelle jaoks pole see mitte esimene kord ülimalt koledaks kiskunud piirkondlikku tüli juhatuse tasandil klaarida – meenutame, et Monica Rannale erakonnakaaslase poolt telefoni teel tehtud ähvardust pidi uurima isegi politsei (olgugi et sellega asi piirduski); teise abilinnapea kangutamiskatse viis tolle aga otse haiglaravile.

Tähelepanuväärne on seegi, et abilinnapeale pole ette heidetud puudujääke linna valitsemise töös – ka reformierakondlasest linnapea Urmas Klaas mitte –, vaid allumatust erakonnale. Ranna erakonnast väljaheitmisega annaks partei heakskiidu neile kummalistele vangerdustele (ja ka siis ei pruugi Rand abilinnapea kohalt kohe vabatahtlikult lahkuda). Pealegi on kaheldav, kas üksnes sellest sammust erakondlikuks maineparanduseks ikka piisab.

Maineküsimus võiks südamelähedane olla ka Tartu linnapeale, kes on koalitsioonipartneri sisetüli pealt vaadanud enamjaolt vaikides, taunides vaid avalike konkursside taandamist poliitiliseks vahetuskaubaks. Kui keskerakondlikud valitsemisvõtted on talle tõepoolest vastukarva, jääb Reformierakonnale alati võimalus keskerakondlased opositsiooni kupatada – koalitsioonivõimalusi on teisigi. Või on tegu valikuga kahe halva vahel, sest lähedus peaministriparteiga tuleb kasuks ka kohalikul tasandil?