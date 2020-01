Seisukoht | Kehast ja kultuurist 

Nii mõnedki spordiga seonduvad hirmujutud tulenevad suuresti selle sõna defineerimatusest. Erinevad targad on aegade jooksul püüdnud sõnale „sport“ ammendavat tähendust anda, kuid erilise eduta. Alati ilmub kuskilt välja keegi, kes väidab, et näiteks male pole õige sport. Nüüd tekitab erimeelsusi e-sport. Mõni küsiks, et kus on teie higi, härrad ja prouad maletajad ja videomängurid?

Kui jooksen 100 meetrit bussi peale, siis see justkui pole sport. Aga kui mu kõrval jookseks keegi teine sellesama bussi peale ja me vahepeal teineteisele võitluslikult otsa vaataks... ja siis jalagadele valu annaks, et esimesena kohale jõuda! Kas nüüd on sport? Või kui lidun täiesti üksi bussi peale, aga distants on viis kilomeetrit? Kas ma teen sporti? Kumb on rohkem sport, kas üksinda metsas jalutamine või arvutimängudes ülisuure raha nimel võistlemine?

Segased lood. Mõnes mõttes loodan, et inimesed hakkaks taas rohkem kasutama väljendit kehakultuur. Ürgne ja veidi unustatud liitsõna, mis seob omavahel justkui musklid ja teatri. Seob ehk ka e-spordi ja metsajooksu.