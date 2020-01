Astronaut: tulnukad on olemas ja võivad isegi Maal ringi liikuda 

„Tulnukad on olemas, siin pole võimalik kuidagi teisiti mõelda,“ räägib 56aastane keemik-astronaut. „Universumis on nii mitmeid miljardeid tähti, et seal lihtsalt peab olema erinevaid eluvorme. On nad sellised nagu sina ja mina, süsinikust ja lämmastikust? Võib-olla mitte.“