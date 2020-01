SEGADUS MEEDIAS: kas Soomes hakatakse töönädalat lühendama? 

Peaminister Marin märkis, et uue töögraafikuga oleks soomlastel võimalik rohkem aega oma perekondadele pühendada, kirjutab Daily Mail . „Usun, et inimesed väärivad rohkem aega, mida veeta koos pere ja armastatutega, pühendada hobidele või millelegi muule,“ seisab väljaandes.

Ilta Sanomat täpsustab, et tegemist on ideega, mille Marin käis välja möödunud augustis erakonna siseüritusel ja siis ka valikuna, kas lühendada töönädalat päeva võrra või lühendada kõiki tööpäevi paari tunni jagu. Daily Maili uudises on need ühendatud.