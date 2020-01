FOTOD | Venemaal vajus mitukümmend valesse kohta pargitud autot läbi jää 

Pettunud kalurid naasid eelnevalt pargitud autode juurde, ent leidsid need olevat pooleldi jäise vee all. Teadaolevalt ei viibinud keegi jää purunemise ajal sõidukites. Üks pealtnägija teatas kohalikule meediale, et kõik sõitsid jääle ning parkisid üksteisele väga lähedale, vahendab MSN News. „See oli nagu doominoefekt,“ sõnas tunnistaja. Primorski piirkonna eriolukordade osakonna ametniku sõnul teatati neile 45 uppunud sõidukist