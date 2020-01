Poliitika Sotside sisepinged: sisserändaja Raimond Kaljulaidist ei saagi linnapeakandidaati? Marvel Riik , täna, 14:24 Jaga: M

Raimond Kaljulaid. Foto: Madis Veltman / Ekspress Meedia

Sotside Tallinna piirkonnajuhi valimised kisuvad lõpusirgel pingeliseks. Kihutustöö tulemusel on peakontori kandidaat Raimond Kaljulaid saanud konkurendi Karin Pauluse näol. Kui Paulus osutuks valituks, ei saaks Kaljulaidist sotside pealinnakandidaati. „Arvan, et me vajame teistsugust strateegiat… ütleme ka naiselikku tundlikkust,“ rääkis Paulus.