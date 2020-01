M.V.Wool tahab taasavada Harku kalatehase 

„M.V.Wool AS viis Harku kalatehases, logistikakeskuses ja Mati kalapoes 26. novembrist 19. detsembrini 2019 läbi süvapuhastuse. Riikliku järelevalve raames võetud kõik 105 proovi tööpindadelt, seadmetelt, põrandatelt, äravoolutrappidest ja mujalt olid listeeriavabad, mis näitab et puhastus oli tõhus ja tulemuslik. Seega on M.V.Wool valmis Harku kalatehase taaskäivitamiseks 8. jaanuarist 2020, kuna on täidetud veterinaar- ja toiduameti (VTA) ettekirjutuses sätestatud tingimus,“ teatas M.V.Wooli nõukogu esimees Meelis Vetevool meediale.