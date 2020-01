VIDEO JA FOTOD | Austraalias elav eestlane: meeleolu on suht morn 

Victoria osariigis elav Kristjan on vabatahtlik, kes käib abiks patrullimas ja kustutamas tulekoldeid, mis võivad uuesti põlema minna. Kuigi kõige kohutavamad põlengud on New South Walesis, ei ole ka Victoria Kristjani sõnul räsimata.

„Paljud kodud, farmid on kaotatud nendele tulekahjudele. Üritatakse saada tuld kontolli alla, aga kui vihma ei tule ja kuumad ilmad jätkuvad, siis teeb see asja väga raskeks," kirjeldab ta. Põlengud mõjutavad Kristjani sõnul ka neid, kes ei ole tingimata kodust ilma jäänud. „Kogu see tuhk ja suits häirib kindlasti inimeste igapäevaelu. See levib tulest suhteliselt kaugele. Inimesed üldiselt teevad kõik mis võimalik, et abistada neid, kes on oma kodu kaotanud."