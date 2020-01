VIDEO JA FOTOD | Austraalia metsatulekahjusid kustutav eestlane: kohalikud püüavad igati abistada neid, kes on oma kodu kaotanud

Victoria osariigis elav Kristjan on vabatahtlik, kes käib abiks patrullimas ja kustutamas tulekoldeid, mis võivad uuesti süttida. Kuigi kõige kohutavamad põlengud on New South Walesis, ei ole Kristjani sõnul räsimata ka Victoria.

Põlengud mõjutavad Kristjani sõnul ka neid, kes ei ole tingimata kodust ilma jäänud. „Kogu see tuhk ja suits häirib kindlasti inimeste igapäevaelu. See levib tulest suhteliselt kaugele. Inimesed üldiselt teevad kõik, mis võimalik, et abistada neid, kes on oma kodu kaotanud.“