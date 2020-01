GALERII | Sildaru, Pluuto ja teised said 12 miljoni euro eest uue uhke koolimaja! 

Tallinna Saksa Gümnaasium on üks linna edukam koolispordi edendaja ning selleks on renoveeritud koolihoone järel väga head tingimused. Spordikorpuse esimesel korrusel asuvad ujula, saunakompleks ja riietusruumid pääsuga ujulasse ja staadionile. Teisel korrusel on pallimängude saal koos garderoobidega, kooli saale saab aga kasutada ka klassivälisteks ettevõtmisteks. Pääs õpperuumidesse on sel ajal võõrastele suletud ja valvatud.