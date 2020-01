VIDEO | Iraani kõrgeim juht lasi tapetud kindrali matustel pisarail voolata 

Ayatollah Ali Khamenei pidas Soleimani sarga ees palvust ning lasi pisarail voolata. Kindral Ismail Qaani, kes on USA poolt tapetud kindral Soleimani järglane Qudsi eesotsas, lubas ameeriklastele kätte maksta. „Me lubame jätkata järjekindlalt märter Soleimani rada,“ sõnas Qaani, kinnitades, et nende esmane eesmärk on ameeriklased piirkonnast minema lüüa.