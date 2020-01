ÜLLATUS: Horvaatia saab vasakpoolse presidendi 

Zoran Milanović oli võitnud kaks nädalat varem ka valimiste esimese voorus, kus kogus 29,6 protsenti häältest. Kolinda Grabar-Kitarovići häältesaak esimeses voorus oli 26,7 protsenti. Suurem osa ekspertidest uskus, et teises voorus võtab võidu senine president.

KAOTAJA: Konservatiiv Kolinda Grabar-Kitarović Foto: PA Pictures/Scanpix

Riigipeal on Horvaatias täita eelkõige tseremoniaalne roll. Arvestades aga, et hiljemalt aasta lõpus toimuvad riigis parlamendivalimised, siis tugevdab Zoran Milanovići valimine presidendiks opositsioonis olevate sotsiaaldemokraatide positsiooni.

Olgu lisatud, et Euroopa Liidu noorim liikmesriik Horvaatia juhib alanud poolaastal eesistujariigina ka Euroopa Liidu tegemisi. Horvaatiast sai Euroopa Liidu liikmesriik 1. juulil 2013 ja alanud eesistumine on talle esimene. Horvaatia eesistumise prioriteedid on Euroopa Liidu välispiiride kaitse, Euroopa Liidu laienemine (eelkõige liitumisläbrääkimiste alustamine Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga) ja demograafiaprobleemid.