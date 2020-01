KARMID REEGLID: Taani sõduritel on keelatud väisata Eesti stripibaare 

„Tapal on teatud piirkonnad, kuhu NATO sõdurid minna ei või. Võib-olla stripibaarid või bordellid või veel mõned kohad, kus me teame, et tekivad probleemid,“ sõnas taanlaste kontingendi ülem, kolonelleitnant Tommy Kjær kodumaa meediale .

Taolise keelu põhjused on proosalised. Sõdurite lõõgastumisvõimalusi ei piirata mitte kiusust, vaid nõnda loodetakse välistada võimalus, et mundrikandjad langevad Vene mõjuagentidest „lõdva püksikummiga“ naiste lõksu.

Üldiselt arvab Kjær, et Eesti ja Tapa on taanlastele hea koht, kus missioonidel käia, võrreldes näiteks Iraagi või Afganistaniga. „Risk sattuda tulevahetusse on palju väiksem, nii et see on hea sissejuhatav missioon uutele sõduritele,“ selgitas Kjær, kelle juhtida olevast 200 mehest rohkem kui pooled pole varasemas sõjaväekarjääris Taanist väljaspool teeninud.