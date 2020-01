Venemaa soovib kliimamuutuste „hüvesid“ otstarbekalt kasutada 

Kreml tunnistab globaalse soojenemise probleemi, ent nendib ka selle positiivset efekti majandusele. Laupäeval avaldatud dokument annab ülevaate tulevasest tegevusplaanist ning kinnitab, et kliima muutumine avaldab suurt mõju sotsiaalmajanduslikule arengule, inimeste elule, tervisele ja tööstusele. Plaani loomine näitab, et Vene valitsuse hinnangul on kliimamuutus tõsine probleem, ehkki president Vladimir Putini arvates ei ole seda põhjustanud inimtegevus.