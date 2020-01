Soleimani tütar isa matusetseremoonial: Ameerika Ühendriike ootavad ees sünged ajad 

„Hull Trump, ära arvagi, et minu isa märterlusega on nüüd kõik,“ pöördus Zeinab läbi riikliku televisiooni USA presidendi poole. Naise sõnul ootavad USAt ja Iisraeli kindral Soleimani tapmise eest sünged ajad.

Reedel ameeriklaste rünnaku tagajärjel elu kaotanud Soleimani avalik ärasaatmine on riigi suurim matusetseremoonia pärast Iraani Islamivabariigile aluse pannud Ayatollah Khomeini 1989. aastal toimunud matuseid. Aga ka Khomeini auks ei toimunud tseremooniad koguni mitmes Iraani linnas, nagu esmaspäeval Soleimani puhul. Väidetavalt kogunes linnatänavatele miljoneid leinajaid, kirjutab The Times of Israel.