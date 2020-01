Politseil jäid haakristide sodijad leidmata  

„Kaduge Eestist minema! Värdjad,“ oli soditud südamele haakristide ja „sieg heil“ kõrvale. Piirkonnapolitseinik Piret Dreimann sõnas toona, et süüdlaste leidmiseks vaadatakse üle valvekaamerate jäädvustatud videomaterjali. „Meil on arvamus, et nad olid ikkagi kohalikud, keegi ei tule kaugelt kohale, et midagi sellst teha. Väga halva maiguga on see küll,“ kommenteeris korrakaitsja. Paraku pole vandaale tuvastada õnnestunud. „Ei saadud kedagi kätte,“ ütles Tori vallavanem Lauri Luur Õhtulehele. Menetlust rikkuja tabamiseks veel lõpetatud ei ole.