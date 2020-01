Vald otsis Kiviõli koolijuhi asjus õiguskantslerilt abi 

Õhtuleht on varem kirjutanud, kuidas Lüganuse vald vallandas koolijuht Heidi Uustalu põhjendusega, et ta lubas koolis pidada Reformierakonna noorte koosolekut. Uustalu kuulub ka ise Reformierakonda, mis on volikogus vähemuses.

Rauam on oma pöördumises palunud õiguskantsleri hinnangut Kiviõli 1. keskkooli direktori tegevusele: täpsemalt küsis ta, milliseid õigusakte eiras koolijuht, kui lubas koolis 13. novembril korraldada väidetavalt Reformierakonna noortekoguga seotud üritust. Koolijuht on meedias avaldanud, et pöördub enda ametist vabastamist puudutava otsuse vaidlustamiseks kohtusse, märgib õiguskantsler ja teatab, et seaduse järgi ei tohi õiguskantsler asuda lahendama asja, mida lahendab kohus. „Alates 16. eluaastast on kohalikel elanikel õigus osaleda kohalike omavalitsuste volikogude valimistel. Seetõttu on koolinoorte huvi poliitika ja ühiskonnaelu küsimuste lahendamise vastu igati tervitatav. Mõistagi ei tohi kool kujuneda mõne erakonna tugipunktiks,“ teatas õiguskantsleri volitusel sotsiaalsete õiguste osakonna juhataja kohusetäitja vanemnõunik Aigi Kivioja. „Eesti ning valla- või linnapoliitikat tuleb õppetöös käsitada ausalt ja erapooletult, eelistusi lastele ja noortele peale surumata.“