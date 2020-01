Soe talv: kasvada mühavad nii raps, rukis kui ka kukeseened 

Eestimaal ringi sõites hakkavad keset talve silma kaunilt rohetavad põllud. Põllumehed ütlevad, et niikaua on kõik hästi, kui lumega katmata maale suured külmad peale ei tule. Tartumaa põllumeeste liidu juhatuse liige Avo Samarüütel tõdeb, et vaatamata soojadele ilmadele, on raps olnud tavapärase kasvuga.