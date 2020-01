Metsavana ilmaprognoos: tali jääb vähemalt kaheks nädalaks taeva 

Raplamaa ilmavaatleja Arvo Saidla, keda laiem avalikkus teab kui Metsavana, on kindel: lähiaja ilm on heitlik – kohati tuuline, tuleb lörtsi ja vihma. Paksu lund pole mõtet niipea oodata. Püsivad külmakraadid tulevad jaanuari teises pooles, paksem lumi veebruari keskpaigas. Saidla tunnistab, et loodus on soojemapoolsest ilmast praegu veidi segaduses: rohi on kohati roheline, pajuurb on suur kui pöidlaots ja sinilill õitseb. Ka õunapuupungad on sellised, justkui oleks kätte jõudnud kevad.