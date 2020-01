PINGE KASVAB: Iraan lõpetab tuumaleppe ja jätkab uraani rikastamisega 

BBC vahendab, et Iraan on avalikkusele teatanud, et nad ei kavatse enam järgida 2015. aastal sõlmitud rahvusvahelist tuumalepet. Tuumalepe näeb ette, et Iraan ei tohi uraani üle teatud piiri rikastada, rikastatud uraani varuda ning tegeleda tuumarelva väljatöötamise kallalal.