Kas maailm on suure sõja lävel? Rahvas mõistab Trumpi rünnakuhimu hukka Tõnis Erilaid , täna, 20:53

SÕJA VASTU: Meeleavaldajad tulid tänavaile mitmel pool maailmas, ka Ühendriikides Valge Maja juures ning näiteks New Yorgi kuulsal Times Square'il. Foto: Reuters/Scanpix

USA president alustas ähvardusega Twitteris, et Ühendriigid on potentsiaalse ohu korral valmis ründama 52 objekti Iraanis. Osa neist on väga olulised iraanlaste ajaloole ja kultuurile, lisas ta. Pühapäeval tviitis Trump järgmise ähvarduse, teatades, et USA kulutas äsja kaks triljonit dollarit, muretsemaks uusimat sõjavarustust ja rünnaku korral Ühendriikide mõne baasi või kodaniku vastu on ta valmis osa nendest suurepärastest relvadest viivitamatult saatma Iraani pihta. Ameeriklased tulid Valge Maja juurde, nõudes USA üksuste Iraagist kojutoomist. Sõjavastaseid meeleavaldusi korraldati mujalgi maailmas.