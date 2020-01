Küsimus | Kas Eesti toetab julgeolekunõukogus Iraani kindrali tapmist?

Kui mingisugune selline aktsioon tehakse – viitega siis ÜRO põhikirjast täiesti legitiimsele enesekaitse õigusele –, siis tuleb vaadata ikka sündmusi tervikuna. Selles kontekstis siis vaadata, milline see käsitlus rahvusvahelises õiguses on. Kindlasti on palju lisainformatsiooni, mis meie käsutuses ei ole. Selles kontekstis kindlasti oleme oma liitlasega solidaarsed. See küsimus, mis puudutab nende rahvusvahelise õiguse aspektide hindamist, on täiesti võimalik, et ka seda julgeolekunõukogus tehakse ja ma arvan, et siis me kindlasti oma seisukohta ka väljendame.