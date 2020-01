Juhtkiri | Eesti peab aitama sõja puhkemist ära hoida 

Meie välisministeerium on andnud küll soovituse piirkonda mitte reisida, kuid on selge, et Iraani kättemaksuaktsioonide kartuses saab reisimine läänemaailma elanikele olema edaspidi senisest ohtlikum mitte ainult sealses regioonis. USA presidendi teade, et neil on sihikul 52 sihtkohta, mida rünnatakse, kui Iraan kättemaksu elu viib, muudab elluviimise korral sündmuste edasise arengu prognoosimise ülimalt keeruliseks. Iga sellise rünnakuga vallanduv kättemaksulaine võib lumepallina üle maailma veeredes muuta julgeolekutasakaalu ja mõjutada ka elu siin Eestis.

ÜRO julgeolekunõukogu värske liikmena on Eesti seega esimestest päevadest alates tuliste sündmuste keskmes. Eesti on välis- ja kaitseministri suu läbi teatanud solidaarsusest USA kui meie liitlasega, kes kaitseb oma diplomaate ja sõjalisi rajatisi. Samas pole asjad ka USAs endas presidendi ainusikulise otsuse suhtes sugugi selged ning tema soolo kriitikuid on seal mitmeid. Olukorras, kus islamiriigiga on maailm lõpuks ühele poole saamas, pole uue radikaliseerumislaine esilekutsumine maailmas kellegi huvides. Sama ohtlik on, kui USA on neile ebameeldiva isiku tapmisega loonud pretsedendi ja sellest võivad innustuda ja eeskuju võtta ka teised, kuid mitte sama demokraatlikud riigid kui USA. Samas pole selles ka midagi uut, kui meenutada NSVLi tegevust Afganistanis riigipea Amini tapmisel. Tollal vallandunud sõja tagajärgi helbib maailm tänini.