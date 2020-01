Peeter Olesk | Surm või kutse elule ja ärile 

Mida siis praegu tehakse? Kolme asja korraga: omandireformi lõpetamist apteekide suhtes, proviisorite kutsealase pädevuse tõstmist ja ravimite kättesaadavuse parandamist viisil, milles rahvamatka osakaal on pisim. Minu meelest on seda ühe seaduse kohta liiga palju ning mind ei lohuta teadasaamine, et probleem on üleeuroopaline ega ole jõukohane isegi mitte Euroopa Komisjonile.

Üleminek varakapitalismile ei ole olnud ainsaski riigis tervel maamunal samasugune kiiretoimeline protsess nagu rahareform postkolonialismis. Kes viitsib pisutki järele mõelda, teab ka ilma minuta, et üleminek apteegiasjanduses vabaturumajandusele nõuab rohkem aega kui üleminek samas asjas sotsiaalsele turumajandusele, millest me ealdasa vananevas Eestis ei pääse – nagu me ei pääse ka ravimikesksusest molekulaarbioloogias ja tehnoloogilisest arengust farmatseutilises laomajanduses.

Võtame viimase algfaasiks ravitaimede õige puhastamise ja kuivatamise. Tarviliku hoolsuse tulemusel õpib selle ära iga koolipoisski. Kuid insuliini nii ei tee. Et koolipoisil ei saa kodus olla aju-uuringuteks vajalikku tomograafi, on temataolisele selge arvatavasti juba vaistlikult.

Ent tal ei ole ilmselt ka verepildis toimunud muutuste sedastamiseks vajalikku aparatuuri, sest kui olekski, ei ole koolipoisi võimuses kutsuda kokku vaieldavusi klaarivat konsiiliumi, mille minimaalne suurus on teatavasti kolm. Naabrieide-meditsiin toob kergendust püksituule vastu ja koolipoisi kriimustused parandab ära naisevõtt, aga kõhunäärme kasvaja vastu ei aita nugagi. Seejuures on nuga võrreldes eesnäärme biopsiaga veel isegi odav tööriist.

Asugu apteek kodus või haiglas, me ei pääse küsimast, mis on apteegile ainuomane tunnus. Ruum see ei ole, steriilne ruum (intensiivravipalat võrrelduna intensiivravi voodikohaga) samuti mitte. Apteegile on ainuomane kättesaadavale kujule viidud ja manustamiseks valmis ravim või arstim või tervist parandav quasi-medikament (kosmeetika). Mida me seal reformime? Kui raha liikumist, siis nimetagemgi seda rahavoogude ümbersuunamiseks apteegiasjanduse kaudu. Ma ei ütle, et seda pole vaja. Ütlen seda, et ravim peab olema kättesaadav võimalikult kohe ja võimalikult niisugusena, nagu ta on arsti poolt ordineeritud (põhimõtteliselt võib arst ordineerida ka ravimite kombinatsioone). Mida tähendab „kohe“? Ma ei pahandaks, kui mul tuleks mulle välja kirjutatud ravim tellida mulle lähimasse apteeki arvestusega, et selle saamiseks kulub umbes nädal.

Küsimus seisneb ju muus, nimelt kus see ravim nädala kestel asub ja kuidas kompenseerida tema puudumist, kui ta ei peaks mulle sobima. Kui seesama ravim kirjutatakse mulle välja aga analüüsipõhiselt tarvitamiseks haiglas kellegi asjatundja pilgu all, siis tuleb ravimi hinnale paraku lisada ka voodikoha maksumus, mida ma ei maksa üksnes siis, kui ma haiglas suren.

Mida saab reformida?