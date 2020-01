Iraagi parlament soovib kõik USA väed riigist välja saata

Iraagi parlamendi erakorralisel istungil vastu võetud otsus kutsub valitsust üles tühistama lepet, mille alusel viibivad riigis NATO sõjaväelased. Iraagi peaminister on varasemalt öelnud, et tegemist on ainuõige otsusega, et riik suudaks säilitada oma suveräänsuse. Hetkel viibib riigis umbes 5200 USA sõdurit.