„Minu jaoks on meistripillil mängimine väga eriline kogemus, sest ajalooline viiul nõuab mängijalt ülimat virtuoossust ja paneb muusiku võimed maksimaalselt proovile. Suuresti nauditav on sellise instrumendi erinevate kõlavärvide ja iseärasuste leidmine. Poole aasta jooksul, mil viiul on minu kasutuses olnud, ei ole ma veel suutnud ilmselt avastada kõike, mida see viiul suudab mängijale ja kuulajatele pakkuda,“ rääkis Gloria Ilves, kellele Pillifond andis ajaloolise viiuli tähtajaliseks kasutamiseks möödunud aasta mais.

„Maagia sünnib kui end instrumendile avada ja tema siis ennast vastu avab. Välismaal on hea instrumendi olemasolu elementaarne. Mul on suur au, et Pillifond otsustas hinnalise ajaloolise viiuli mulle mängimiseks anda,“ selgitas Linda-Anette Verte, kelle kasutuses on ka ajalooline viiulipoogen, mis on valmistatud Prantsusmaal 1890. aastal.