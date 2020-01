Tallinnas põrkasid kokku kaks autot, kolm inimest sai viga 

"Politsei sai teate kell 19.25, et Paldiski maanteel on kokku põrganud sõiduautod Lexus ja Audi. Õnnetuses said kannatada kõik osapooled, nii Lexust juhtinud 37-aastane mees kui ka Audit juhtinud 35-aastane mees," ütleb politsei pressiesindaja Annika Maksimov.