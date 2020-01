Uus trend: aastavahetus Venemaal, seejärel Eestisse pidutsema  

Vana-aastaõhtu veetsid Polina, John, Maria ja Andrei küll Põhjamaade Veneetsias ja nende reisi sihtpunkt on Itaalias Milanos. „Otsustasime, et esimene vahepeatus on Tallinnas,“ lausub juba ülemeelikus tujus John. Tallinna jõudsid nad 2. jaanuari hommikul. „Eestis pole me esimest korda, küll aga Tallinnas,“ räägivad sõbrad. Sagedased külalised on nad hoopistükkis Narvas, kus elavad sugulased. Mingisugustest pingetest kahe rahva vahel pole nende sõnul juttugi. „Oleme sõbrad, mitte vaenlased. Siin ei ole mingeid probleeme, räägime seda kõigile.“