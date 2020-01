GALERII | Kadrioru staadioni projekteerija töödest tuleb näitus 

Philadelphiast ja Montrealist teele pandud materjali väärtuseks on hinnatud 1,5 miljonit eurot. Ehkki kastid olid transpordi käigus ka pisut viga saanud, oli nende sisu korras ja peagi avataval näitusel kenasti kasutatav.

August Komendandi projektide järgi on rajatud üle 40 ehitise Eestis ja üle 50 hoone Ameerikas. Kui valida välja kolm hoonet August Komendandi pikast karjäärist, siis võiks nimetada Kadrioru staadioni tribüüni Tallinnas (arhitekt Elmar Lohk), Habitat ’67 eksperimentaalset kortermaja Kanadas Montrealis (arhitekt Moshe Safdie) ja Kimbelli kunstimuuseumi USAs Texases Fort Worthis (arhitekt Louis I. Kahn). Kõik need hooned on näited inseneri, arhitekti ja ehitaja loomingulisest ja kvaliteedile suunatud koostööst.