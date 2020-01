Andres Sõber | Kristjan Kangur oleks koondisele hädavajalik 

Hakkame ülevalt poolt pihta. Mulle tundub, et koondisel on praegu tore treener. Loodan eelkõige, et meil oleks kõik hetke paremad poisid koondises ja teeks korralikud kaks mängu veebruaris. See oleks number üks. Meil pole neid ju vahepeal olnud.

Kommenteerin Cramo mänge ega kahtle hetkekski, et selle mehe koht on Eesti koondises. Pole kahtlust, et koondis vajab sellist meest väljakule ja meeskonda nagu õhku. Ta tõmbab oma kogemuse ja olemisega teised ka käima. Mul on hea näide omal ajal Tarvaga, kui Müürsepp tuli punti ja Veidemanid-värgid olid noored poisid, kuidas nad tõmbasid kohe...

See oleks hädavajalik. Korvpalliliit peab selle nimel tööd tegema, et see mees jõuaks sinna. Küll ta kindlasti tuleb, aga kas meil on käitumiskultuur nii kõva, et oskame selle mehe sinna saada? Selge see, et ta tahab mängida. Kõik mehed tahavad mängida. Aga tingimused ja värgid tuleb talle teha nii meeldivaks, et ta tahab tulla.

Kalev/Cramo puhul ütlen veelkord, et nad on sel hooajal väga ilusasti mänginud. Oleks patt, kui nad ei jõuaks Ühisliigas kaheksa hulka. Kuigi seda pole mõtet üle tähtsustada, aga oleks väga vinge, kui nad saaksid.

Eesti-Läti liigast. Mis ma ikka ütlen? Tulemused jätavad mind natuke külmaks, aga kihvt oleks see, kui mõned head poisid rebiks end sealt välja. Olgu siis [Karl-Johan] Lips Kalevist või [Kregor] Hermet Tartust. Hermet tegelikult ongi juba end välja rebinud. Pärnust ka [Siim-Markus] Post ja mõned nooremad mehed.

Ühesõnaga, paar-kolm head tüüpi võiks suvel edasi minna, nagu läksid Kirvesed ja Sutid Slovakkiasse ja Austriasse. Vahet pole, et need liigad pole väga kõvad, aga tahaks, et omad poisid läheksid välismaale ja õnnestuksid seal. Need on põhivärgid.

Võtame näiteks Henri Drelli, Kristian Kullamäe ja Kerr Kriisa. Minu arust nad pole praegu heades kohtades. Nad peaks ruttu saama sinna, kus saaksid palju mängida ja oleks nii-öelda tegemistes sees. Tahaks, et neil tõesti läheks kenasti.