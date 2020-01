EESTI TULERISTSED: kuidas jõuab USA raketirünnak ÜRO julgeolekunõukogu lauale? 

Reedene päev ÜRO julgeolekunõukogus pidi endas peaasjalikult kätkema Süüria küsimust – täpsemalt algas kell 10.00 kohalik aeg (17.00 Eestis) arutelu piirideülese humanitaarabi resolutsiooni küsimuses. Sellele järgneb aga päevakorrapunkt „muud ettetulevad asjad“ ning seal võivad kõik riigid Iraagis juhtunu tõstatada.

Kuigi „muud ettetulevad asjad“ on kõige traditsioonilisem viis teemade tõstatamiseks, ei piirdu julgeolekunõukogu kohtumised vaid plaanipäraste kokkusaamistega. Kui olukord on piisavalt tõsine – USA rünnak Iraani tähtsa riigitegelase vastu Iraagi pinnal peaks sellisena kvalifitseeruma –, on võimalik kokku kutsuda ka koosolek ainult selle teema süviti analüüsimiseks.

„Julgeolekunõukogu puhul võib iga liige teha ettepaneku kohtumise kokkukutsumiseks. Samuti on praktikas lubatud ükskõik millisel ÜRO liikmel teha lühikese etteteadmisega ettepanek julgeolekunõukogu aruteluks,“ selgitas protsessi välisministeeriumi pressinõunik Britta Tarvis. „Formaalselt kutsub kohtumise kokku eesistuja (15 julgeolekunõukogu liiget on tähestiku järjekorras kuu kaupa eesistujad. 2020 jaanuaris on selleks Vietnam – V.V.). Ettepaneku üle on võimalik läbi viia protseduuriline hääletus, mis eeldab üheksa julgeolekunõukogu liikme heakskiitu.“

On ka kolmas viis, kuidas USA-Iraagi-Iraani küsimus võib julgeolekunõukokku jõuda: ÜRO põhikirja artikkel 99 lubab ÜRO peasekretäril ise olulise teema, mis ohustab rahu ja julgeolekut, julgeolekunõukogu ette tuua.

Kas ja kuidas tänaseid sündmusi arutatakse näitavad ilmselt lähitunnid.

Meie diplomaatidel on julgeolekunõukogus Iraagiga ka otsene side. Eesti võttis aastavahetusega üle oma ajutise liikmelisuse lõpetanud Poola hallata olnud sanktsioonikomiteede (Iraagi ja Sudaani) juhtimise. Nagu „sanktsioonikomitee“ nimigi vihjab, ei puutu see aga otseselt riigi hetkeolukorda – Iraagi puhul käsitletakse seal Saddam Husseini režiimiga seotud karistusi.