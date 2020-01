Juhtkiri | Vaene Eesti eelistab kallist ravimit 

Retseptide kirjutamisel on pööre toimunud, kui konkreetse ravimi asemel märgib arst retseptile nüüd toimeaine. Küsimus on aga, kas sama nihe on toimunud ka ravimisvajajate peas ja teatakse, et ravimist on võimalik osta tunduvalt odavamat varianti. Ja veel - kas ka apteegid pakuvad ravimeid eelkõige ostjate rahakotile sõbralikum moel või tuleb ostjal endal odavamaid sama toimeainega variantide saadavust küsida? Kuid ostja võib apteegi pakutava kallima variandiga nõustuda kas lihtsalt teadmatusest või heas usus, et küllap kallim ravim peab siiski parem olema.