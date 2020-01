Austraalia mereväelased päästsid tulesurmast tuhat inimest 

Terve reede käis kibekiire organiseerimine, et kõik veel Mallacootasse jäänud inimesed kahele mereväe suurele laevale mahutada. Juba nädala alguses põgenes Mallacootast umbes 4000 inimest, kes jooksid pakku mere äärde. Esmaspäeval piirasid maastikutulekahjud linnakese ümber ning oli selge, et tule levikut elamupiirkonda takistada enam ei saa. Kõikjal lõõmav tuli takistab ka maanteid pidi põgenemist.

Neljajalgsed päästetud nuusivad sõjalaeva pardal ringi. Foto: @DarrenChesterMP / Twitter

Ametlikel andmeil on Austraalia selleaastastes rekordilistes maastikupõlengutes elu kaotanud 20 inimest, kuid kümned inimesed on endiselt kadunud. Hävinud on 1300 kodu. Kahju elusloodusele on uskumatu: reedese seisuga räägitakse poolest miljardist hukkunud metsloomast, linnust ning roomajast.