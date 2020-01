Eesti uudised Tartu rohukaupmees lootis kogu Eesti muusikaga üle ujutada Tõnis Erilaid , täna, 00:01 Jaga: M

SIIN MAJAS MÜÜDI KÕIKE: Kieseritzky apteek Tartus, kus juba XIX sajandil müüdi emadele pastööritud piima ning mõni aasta hiljem ka grammofone ja muusikaplaate. Foto: Rahvusarhiiv

Esmalt kostab raginaid ja sahinaid, siis alustab tenor tugeva aktsendiga eesti keeles laulu „Paistab sügisel ka päikene“. See on esimene eestikeelne heliplaat 1901. aastast. Allaminutiline laul on salvestatud šellakplaadi ühele küljele, nagu tollal tavaks oli ja sellest saime teada 1902. aasta 10. jaanuari Postimehest, kus rohupoodnik Siegfried von Kieseritzky kuulutab: „Gramophonid – kõige suuremad rääkijad masinad ilma pääl hinnaga 20 rbli kuni 80 rbl...Gramophoni platted... Kõige uuem uudis! Praegu ilmunud Eesti keeli rääkijad ja lauljad platted, mis minu hoolitsemisel ja mõne Peterburi Eesti seltsi liikme lahkusel Peterburis gramophoni seltsi poolt üles võetud. Nende hulgas on: „Paistab sügisel ka päikene“, „Kord kuumus“, „Säält ju mu kullake“ jm.“