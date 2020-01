Viru keskuse töötaja hämmeldus: meil endil kästi pärast pommiähvardust tööruumid üle kontrollida! 

Neljapäeva õhtul evakueeriti pommiähvarduste tõttu Tallinnas Viru ja Kristiine keskusest kõik inimesed. Põhja prefektuuri operatiivjuht Janek Laaneväli sõnul tehti õhtupoolikul häirekeskusele kõne, milles öeldi, et Viru keskusesse on paigutatud lõhkekeha. Mõni minut hiljem tehti samasugune ähvardus Kristiine keskusele. „Mõlemas telefonikõnes öeldi ka ligikaudne aeg, millal need plahvatama peaksid,“ selgitas Laaneväli.