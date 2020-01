Top | Valitsus ajab kiusu 

Kange Monika

Seebiooper Tartu linnavalitsemisel jätkub, kui vastupidiselt lubatule ei astunudki Monika Rand abilinnapea kohalt tagasi. Keeldumist põhjustavat Keskerakonna piirkonnajuhi täitmata lubadus anda talle uus töökoht. Nii avalikult ja häbenemata pole toiduahelasse kuulumise pärast seni jageletud, asju on aetud ikka kulisside taga. Kui Rand ei lahkugi, jääb kangutamist alustanud piirkonnajuht rumalasse olukorda, nagu ka siis, kui tõrkujale tuleb soe koht leida.

Unistus kriitikavabadusest

Riigikogu esimees pidas vajalikuks uusaastatervituses käiata vana plaati, justkui poleks uuele valitsusele antud traditsioonilist 100 kriitikavaba päeva. Ei tea, mis maailmas on Põlluaas koos muu EKREga elanud, kui räägib sajast päevast. Pole sellist traditsiooni meil peaaegu kunagi olnud, sest okupatsiooni alt vabanenud Eestis on elutempo olnud kiire ja tegemata asju liiga palju, et valitsusel kuude kaupa kriitikavabalt uneleda lasta.

Lüganuse ja Viimsi

Lüganuse vallavanem on omaenese tarkusest lükanud koolijuhi vallandamisega käima masinavärgi, millega enam toime ei tule. Nii on suuvoodriks palgatud suhtefirma, kelle nõuanded vallarahvas peab kinni maksma, selle asemel, et vald direktori tööle tagasi võtaks ning konfliktne vallavõim kompetentsema vastu vahetataks. Viimsis lõppes direktori edutu kangutamine vallavanem Laine Randjärve lahkumisega.

Kuri Eesti