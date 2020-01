Teadusaasta 2019: musta augu portreest looduskatastroofideni 

Teadus aitab mõõta nii progressi kui ka seda, kus on meie vajakajäämised, nendib veebiväljaanne Science News 2019. aasta tähtsamaid teadusartikleid kokku võttes. Mullu sai inimkond tähistada vägevaid teadussaavutusi, kuid paraku tuli silmitsi seista ka probleemidega, millele meelsamini läbi sõrmede vaataksime. 2019. aastal tuli paljudes riikides tunnistada, et raskelt kätte võidetud saavutus – leetrite väljajuurimine – on luhta läinud. Püstitati ka mitmeid pahaendelisi rekordeid: sadades kohtades põhjapoolkeral tõusis temperatuur kõigi aegade kõrgeimale tasemele, põhjustades kuumalaineid, katastroofilisi metsatulekahjusid ja põuda. Teadlased on meid aastaid hoiatanud kliimasoojenemise põhjustatavate looduskatastroofide eest. Ehk läheb 2019 ajalukku aastana, kui see sõnum viimaks üldsusele kohale jõudis. Kliimaprotestid, millest paljusid juhtisid teismelised aktivistid eesotsas Greta Thunbergiga, levisid üle maailma ning haarasid kaasa miljoneid inimesi.