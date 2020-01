KRITISEERIMINE KEELATUD? Kliimaaktivistid kurdavad, et Amazon ähvardab nad vallandada 

E-kaubanduse gigandi töötajate seas on suisa terve liikumine, Amazon Employees for Climate Justice (eesti keeles oleks see umbes midagi sellist nagu „Amazoni töötajad õiglase kliimapoliitika poolt“). Tegemist pole mitte mingi niisama kolleegide huviklubiga, vaid neil on tööandjale ka reaalsed pretensioonid.

Samal teemal TROONILT TÕUGATUD: salasuhe röövib Amazoni juhilt maailma rikkaima mehe tiitli 11. jaanuar 2019, 17:14 Veebipood Amazon ei ole tasunud sentigi tulumaksu 9. mai 2018, 21:43 Iseenesest pole kliimasõprade soovid tööandjalt midagi erakordselt ebamõistlikku: grupp tahaks, et Amazoni tegevus saavutaks 2030. aastaks süsinikneutraalsuse, et firma vähendaks seal, kus võimalik, koostööd naftaettevõtetega ning lõpetaks selliste poliitikute ja lobistide rahalise toetamise, kes kliimamuutusi eitavad. Ning ega oma töötajad pole ainsad, kes ettevõtet survestavad. Amazon võib küll olla populaarne e-pood, kuid madalad palgad ning maksude mittemaksmine, eriti kui kõrvale panna omanik Jeff Bezose röögatu rikkus – ettevõte pälvib küllalt kriitikat ka avalikkuselt. Ka see, et Amazon võiks rohkem mõelda keskkonna ja kliimamuutuste peale, pole ainult loodusesõpradest töötajate kaebus.

Aktiivsed alluvad kasutasid ära maikuus toimunud osanike suurkohtumist, et paluda Bezoselt tulevikuplaani kliimamuutuste vastu võitlemiseks. Osanikud lükkasid ettepaneku tagasi. Septembris teatas Bezos siiski, et 2030. aastaks kasutab Amazon ainult taastuvenergiat ning et 2040. aastaks plaanib ettevõte ka süsinikneutraalsuseni jõuda.

Päev pärast teadaannet toimus suur kliimastreik, millele suundus otse tööpostilt osalema ka umbes tuhatkond Amazoni töötajat. Aktivistid avaldasid nüüd, et pärast seda laekusid mitmete töötajate postkasti kirjad personaliosakonnast, mille sisu vääriti tõlgendada pole võimalik: töötajad rikkusid firma sisereegleid, kui veel lõugu lõksutate, peate uue töökoha otsima.

Amazon ei eitagi otseselt, et sellised kirjad teele läksid. Kommentaaris BBC-le tuletab firma meelde, et ettevõtte osas sõna võtmise kohta eksisteerivad neil reeglid ning need kehtivad kõigile töötajatele ühtmoodi.

Töötajad aga vaidlevad vastu, et Amazon muutis eeskirju vaid päev pärast seda, kui ülemused kuulsid, et mõned töötajad kliimastreigile lähevad, lisades reeglitesse punkti, et enne avalikkuse ees Amazonist kõnelemist peab töötaja ülemustelt selleks loa saama. Töötajate silmis on tegemist ilmselge katsega alluvaid vaikima sundida.