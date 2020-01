100 AASTAT PÜSSIDE VAIKIMISEST! „Sajandi eest sai öelda: võitis väike vapper Eesti!“ 

„Ajalugu oli toona meie poolt. Venemaa oli kodusõjas. Nii ei saanud punaarmee kogu oma jõudu Eesti vastu suunata. Eesti sai raskel hetkel tuge liitlastelt, eesotsas Briti laevastikuga. Aga kõige tähtsam oli siiski see, et me suutsime end rahvana mobiliseerida ning seista vastu tugevale vaenlasele nii idas kui lõunas. Nii sai sajandi eest öelda: võitis väike vapper Eesti,“ võttis toonase marulise aasta kokku ajaloolasest riigikogulane Jaak Juske, kes asetas vaherahu 100. aastapäeval pärja Vabadussõja võidusamba jalamile.