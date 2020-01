Kaia Iva lahkus protestiks pensionireformi vastu erakonnast Isamaa 

Eelmises valitsuses sotsiaalkaitse ministrina töötanud Iva ei pea vastuvõetavaks, et pensionisüsteemi hakatakse nõrgestama. "Mulle ei ole vastuvõetav, et erakond juhib praegu teise samba sellist nõrgestamist selle vabatahtlikuks tegemise kaudu. Kuna nüüd on väga kindlalt välja öeldud, et minu endine koduerakond sellest ei tagane, siis see otsus nii sai tehtud," rääkis ta.