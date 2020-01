Siiri Laidla | Kõige teravam pliiats 

Oli minulgi tarvis joonistuse jaoks väga teravat, lausa nõelteravat pliiatsit. Ent niipea, kui selle paberile surusin, prõksatas ots katki. Teritasin uuesti -- juhtus sama lugu. Taipasin, et mu pliiats oli liiga terav, samas liiga pehme. On sellised märgistused – 2H ja HB ja 2B jne. Proovisin kõva pliiatsit. See tegi vaid jäike kriipse, ei läinud mu käeliigutustega üldse kaasa. Mõistsin, et iga töö jaoks tuleb võtta sobiv pliiats. Hoone projekti joonestamise jaoks kõva südamega, muinasmaastiku jaoks pehme südamega pliiats. Sain ka õppetunni, et liiga terav pliiats pole jätkusuutlik, praksatab kohe katki.

Oluline on ka see, millega pliiatsit teritada. Eelistan individuaalset lähenemist väikse terava lauanoaga. Teemat üldistades: olles nii kõvad või pehmed kui tahes, on oluline ka teritaja.

Ka värvipliiatsikarbis on omad „teravad pliiatsid“ ehk lemmikud. Mõni hall või pruun värvipulk lebab unaruses, sest tema värvus ei ole piisavalt kirev. Samas on loodus, see meie looja ja sünnitaja, enamasti pastelselt halli-pruuni-rohekarva. Oleneb kasutajast, mida esile tuua ja mida hajusalt mahendada. Sageli, nagu eluski, jäävad tagasihoidlikud, kuigi olulised toonid krellidele värvidele alla.

Seega, kui inimest võrreldakse terava pliiatsiga, ei ole see minu jaoks märk andekusest ega arukusest. Üliterav pliiats on jäik, prõksatab katki ju muutub pahatihti kasutuks. Veidi pehmust ja paindlikkust teeb pliiatsi paremaks. Teine äärmus on liiga pehmed pliiatsid, mis lähevad pärast paari kriipsutõmbamist nüriks. Tootjad valmistavad nii pehmeid kui ka kõvu pliiatseid. Valik on meie teha. Kui aga inimühiskonna suures värvipliiatsikarbis leidub igat värvi ja iga kõvaduse-teravusega pliiatseid, siis on ilmselt neid kõiki tarvis, olenevalt eesmärgist.

Kirjanik Robi Vaidlol on vahva lasteraamat „Lood Kukeleegua linnast“. Seal on laste joonistatud maailm (kunstnik Edgar Valter), kus võitlevad tergid ja nürinaadid ehk teravad ja nürid pliiatsid. Nii et iga uus on äraunustatud vana.