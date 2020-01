Iraani kindrali tapmisele järgnes järsk naftahinna tõus 

Ülemaailmse hinnaindeksina kasutatav Brenti toornafta hind tõusis järsult rohkem kui kaks dollarit barreli kohta. Ajutine hüpe oli lausa kolm dollarit, mis viis hetkeks barreli hinna 69.16 dollarini, enne kui see veidi stabiliseerus.

Euroopa aktsiaturgudel toimus kohe 0,5% langus, mis kustutas ka lootused pikemast aastavahetusele järgnevast tõusust. Tõusis aga n-ö „turvasadama“ ehk safe-haven investeeringute väärtus. Need on varad, mille väärtus ebakindlatel aegadel tavaliselt tõuseb – üheks selliseks on näiteks kuld, mis tõusis viimase nelja kuu kõrgeimale tasemele.