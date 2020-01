RAKETIRÜNNAK IRAAGIS! Kaitseminister Luik Iraani kättemaksu ootuses: ameeriklased kaitsevad kindlasti Eesti sõdureid 

Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi heakskiidul toimunud rünnakus hukkus praegu teadaolevatel andmetel vähemalt viis inimest – lisaks Soleimanile ka Iraani poolt toetatud Iraagi relvastatud rühmituse mitu liiget. Iraani ülemvalitseja Rūḩollāh Khomeynī kuulutas riigis välja kolmepäevase leina ja lubas: „Rünnaku taga olevaid kurjategijaid ootab ränk kättemaks.“

„Neid tuleb kindlasti tõsiselt võtta, sest see sõjaline löök Iraani vastu oli märkimisväärne," sõnas Luik ajatolla sõnade kohta. Kaitseministri sõnul ei näe ta võimalust, et Iraan USA rünnakule ei reageeriks – eriti, kuna soovitakse end Lähis-Idas üha tugevamini kehtestada. „Al-Qudsi direktor ja juht oli väga tugev sümboolne märk Iraani sisepoliitikas, auväärne kindral, keda peeti kangelaseks. Pole mingit kahtlust, et Iraani režiim peab legitiimsuse säilitamiseks midagi ette võtma. Mida täpselt, on raske öelda."

Luik ei usu, et rünnak Iraagis tooks kaasa otsese sõja Iraani ja USA vahel. Esimesed mõistvat liiga hästi, et teiste sõjaline võimekus on alistamiseks liiga kõrge. „Aga kindlasti mõtlevad nad midagi tõsist välja ja me peame sellega arvestama,“ nentis Luik.

Olukord puudutab otseselt ka eestlasi, sest Iraani kättemaksu sihtmärkideks võivad saada Iraagis paiknevad sõjaväebaasid, kus baseeruvad ka missioonil olevad Eesti väeüksused. Lisaks on Eestil sõdureid mujalgi Lähis-Idas, näiteks Liibanonis ja Afganistaanis.