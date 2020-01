Marek Reinaas | Kas kapitalism on surnud? 

Kas kapitalism on surnud? Me seisame majanduses silmitsi olukorraga, mis meenutab eelmisel aastal Eesti ühiskonda tabanud valgustust keskonnaküsimustes. Enamik inimesi saab aru, et vana moodi enam väga pikalt edasi ei purjeta. Uuel moel aga hästi ei oska ja on väga ebamugav. Keskkonnamuutused ei ole enam mingite veidrate puukallistajate joig, vaid see hakkab mõjutama meie harjumuspäraseid elukombeid. Ja muutused on alati rasked tulema ja veel raskemad harjuda.

Sama lugu on majanduses. Oleme siiralt imestunud, et pankade intressid on negatiivsed, aga see ei ole ju midagi muud, kui esimene märk sellest, et raha ei kasva. Me peamegi lähimas tulevikus ära unustama selle, et meie heaolu eeldus on kasvamine. Peame harjuma mõttega, et jõukaks on võimalik saada kahanedes.

Asjade vähem ostmine peab olema kasulik. Tarbimise vähenemine peab suutma kaasa tuua heaolu kasvu. See kõlab nagu võimatu missioon, aga võib kindel olla, et tegelikult on see võimalik. Eks see ole ju ellujäämise küsimus. Ilmselt saavad muutused olema ebamugavad ja on vägagi tõenäoline, et 21. sajandi algust võidakse inimkonna ajaloos tulevikus lugeda perioodiks, kus küllus saavutas oma maksimaalse taseme. Vähemasti meie praeguse mõõdupuu järgi.

Majandusparadigmas lõputu kasvamise asendamine kasuliku kahanemisega toob kaasa mõned muudatused, mida ei olegi nii väga keeruline ennustada. Ja mis võib-olla ei olegi Eesti majandusele ja tarbijatele nii ebamugavad, kui see esialgu võiks tunduda.

No näiteks on selge, et toodete kasutamisiga peab pikenema. Tulevikus ei ole kohta seitsme maa ja mere tagant tuleval kiirmoel ja kiirnuudlitel. Asju ei visata minema, vaid neid parandatakse. Majanduslikus mõttes võib toodete parandamine olla palju kasumlikum kui tootmine. Küsige automüüjate käest, kui ei usu.

Ringmajandus tulekul

Ringmajandus aga on möödapääsmatu mudel. Midagi tootes või tarbides peab olema selge, kuidas toimub lõpuks materjalide taaskasutus. Robotid ja tehisintellekt ei tegele mitte uute asjade tootmisega, vaid pigem sellega, et leiutada, kuidas peedist pesumasinat teha.