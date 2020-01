Maailm ALANUD AASTA KÜSIMUS: kas Donald Trump valitakse sügisel USA presidendiks tagasi? Allan Espenberg , täna, 11:40 Jaga: M

ENESEKINDEL: USA president Donald Trump kõnelemas mullu 10. detsembril Pennsylvania osariigis Hershey´s toimunud kampaaniaüritusel. Foto: AP/Scanpix

Tänavune aasta on Ameerika Ühendriikides valimiste-aasta, sest riigile hakatakse valima uut presidenti. See protseduur on pikk ja vaevaline ning kulmineerub alles aasta lõpus. 3. novembril 2020. aastal valitud president astub ametisse 20. jaanuaril 2021. Kas selleks on Donald Trump või keegi teine, selgubki lähima kümne kuu jooksul.