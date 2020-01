Hea õnne nimel lennukimootorisse münte visanud mees sai kopsaka trahvi 

28aastane Lu Chao tunnistas, et viskas eelmisel veebruaril Ida-Hiinas lennukimootorisse münte, enne kui ta elus esmakordselt lennumasinasse astus. Tol hetkel pidi ta kümme päeva avaliku korra rikkumise tõttu vahi all veetma. Juulis astus Lu kohtu ette, ent alles hiljuti tehti talle määratud otsus avalikuks.

Odavlennufirma Lucky Air sai mehelt kohtu kaudu kompensatsiooniks 17 200 dollarit. Nimelt leiti lennuki ühe mootori juurest kaks ühejüaanist münti, mistõttu lükati lend ohutust silmas pidades edasi. Reisijad pidid ootama asenduslendu, sest lennukis korraldati põhjalik turvakontroll. Kohtus väitis Lucky Air, et kogu intsident läks neile maksma 17 600 dollarit. Lu Chao oli aga seisukohal, et lennufirma peaks inimesi hoiatama, et müntide mootorisse loopimine pole lubatud.