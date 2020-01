Eesti uudised FOTOD | President Vabadussõja relvarahu paraadil: Eesti kaitsmine on võimalik vaid liitlaste ja sõprade abiga Toimetas Johanna-Kadri Kuusk , täna, 11:21 Jaga: M

Foto: Mattias Tammet

„Peame alati meeles pidama, et Eesti on kaitsmist väärt. Et Eesti on kaitstav ka ülekaaluka vaenlase vastu ja lootusetuna näivas olukorras. Et edu pandiks on meie endi tahe, julgus ja otsustavus. Samas ei tohi me unustada, et Eesti edukas kaitsmine on meie väiksust ja asukohta arvestades võimalik vaid liitlaste ja sõprade abiga,“ ütles president Kersti Kaljulaid reedel Narvas Vabadussõja relvarahu aastapäeva paraadil.