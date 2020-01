Priit Sibul: madalapalgalised maksavad II pensionisambasse rohkem, kui hiljem kasu saavad 

Isamaa fraktsiooni esimees Priit Sibul saatis oktoobris rahandusministeeriumile päringu, milles palus võrrelda kahe miinimumpalka teeniva inimese pensionit 10 aastat pärast pensionile jäämist. Omavahel võrreldi kahte stsenaariumit: milline on pension inimesel, kes on II pensionisambaga liitunud ja milline on pension siis, kui sambaga pole liitutud.

Foto: Priit Sibul FB / Rahandusministeerium

Sibula sõnul lükkavad rahandusministeeriumi vastused ümber jutu sellest, et II pensionisammas on väga kasulik. „Esiteks tasub meenutada, et II sambaga mitte liitunud inimese palk on 2% võrra suurem kui II sambaga liitunu oma. Juhul kui terve elu miinimumpalka teeninud inimene A ja B lähevad pensionile 2020. aastal siis on II sambaga liitunud inimese pension 2,4% suurem kui mitteliitunul. (Tervenisti 10 eurot!) 10 aastat pärast pensionile jäämist, st aastaks 2030 on inimese A ja B pensionide vahe ainult 1,1%,“ selgitas Sibul enda mõttekäiku ministeeriumi arvutustele tuginedes.