FOTOD | Eesti sõdurid rajasid Aafrika baasi sauna 

„Minu soov oli jätkata Eesti sõdurite traditsiooni missioonipiirkonnas ja ehitada 2019. aasta jõuludeks saun. Tänaseks on projekt edukalt lõpetatud ja saun on leidnud juba korduvat kasutamist,“ ütles major Linkov. „Peamised kasutajad on põhjala inimesed, kuid suurt huvi on üles näidanud erinevate maailmajagude esindajad,“ lisas Linkov.