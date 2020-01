ETTEVAATUST! Saabus aasta esimene torm

Reede õhtul tuul pisut nõrgeneb. Laupäeva öö hakul on ilm veel pisut rahulikum, kuid hommikul tugevneb taas ning on päeval taas tugev – ulatub sisemaal puhanguti 15, rannikul 23 m/s. Õhtul pöördub tuul loodesse ja põhja ning on pühapäeva öösel ikka jõuline, päevaks tuul üürikeseks nõrgeneb.